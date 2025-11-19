Луис де ла Фуенте след равенството с Турция: Днес видяхме колко е трудно да се печели

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изрази задоволство от постигнатата цел - класиране на световното първенство, но и същевременно констатира, че е трудно да се побеждава във всеки мач в натоварения календар. Испанците завършиха на първо място в група Е, след като направиха равенство 2:2 с Турция в последния си мач от квалификациите за Мондиал 2026.

„Много сме щастливи. Достигането до финалите ни кара да оценим серията си от резултати. Щастливи сме, че се класирахме за световното първенство по този начин. Днес видяхме колко е трудно да се печели. Понякога е добре да си припомним това. Много е трудно да печелиш през цялото време на това ниво с толкова натоварен график. Днес си припомнихме колко е трудно“, каза де ла Фуенте.

Испания е непобедена, като спечели 16 точки и се класира за световното първенство през 2026 г. от първото място в Група Е, в която е и България. Турция завърши на второ място с 13 точки и ще играе в плейофите.