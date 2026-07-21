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Винисиус Жуниор се подложи на козметична интервенция след Мондиал 2026

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Спорт
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Звездата на Реал Мадрид е претърпяла корекция на брадичката по време на почивката си в Бразилия

Винисиус Жуниор се подложи на козметична интервенция след Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Нападателят на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия Винисиус Жуниор е претърпял козметична операция след края на участието си на Мондиал 2026. Новината беше разпространена от бразилското издание Portal Leo Dias.

Според информацията 26-годишният футболист се е подложил на процедура за корекция на брадичката в специализирана клиника в щата Гояс. Интервенцията е извършена след отпадането на Бразилия от Световното първенство, където "селесао“ загуби с 1:2 от Норвегия в елиминационната фаза.

Въпреки ранното отпадане на петкратните световни шампиони, Винисиус остави силни впечатления с представянето си на турнира. В пет изиграни срещи той реализира четири попадения и записа една асистенция.

Бразилският национал е част от Реал Мадрид от 2018 година и се утвърди като един от водещите футболисти на испанския гранд. До момента с „белия балет“ той е спечелил три титли в Ла Лига, два трофея от Шампионската лига и две Суперкупи на УЕФА.

Към момента няма информация козметичната процедура да повлияе на подготовката на Винисиус за новия сезон, като се очаква той да се присъедини към предсезонния лагер на Реал Мадрид по график.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Бразилия по футбол #Винисиус Жуниор

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