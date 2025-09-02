Виртуалната Световна купа по сноуборд ще бъде спечелена от българин

Един срещу друг в битка за сърцата на любителите на този спорт се изправят големите ни звезди.
Феновете на алпийския сноуборд от целия свят избраха да има български финал във виртуалната Световна купа на FIS в Instagram, съобщиха от Българска федерация ски.
Един срещу друг в битка за сърцата на любителите на този спорт се изправят големите ни звезди на Радослав Янков и Тервел Замфиров. На полуфинала Янков надви по гласове австриеца Арвид Аунер, а Замфиров се наложи над италианския ас Маурицио Бормолини.
"Битката за любовта на феновете ще започне скоро, но е ясно, че победителят ще бъде българин. Да си пожелаем същият финал и на олимпиадата в Милано и Кортина!", написаха от БФСки.