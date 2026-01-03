Триумф за Камий Раст в гигантския слалом в Кранска гора

Швейцарката Камий Раст записа най-големия успех в кариерата си в гигантския слалом, след като триумфира в старта за Световната купа в Кранска гора. 26-годишната алпийка демонстрира отлична форма и хладнокръвие, повеждайки още след първия манш, а във втория защити аванса си, за да стигне до победата с общо време 2:00.09 минути.

Това е трети успех за Раст в Световната купа, но първи в дисциплината гигантски слалом, което прави постижението още по-значимо. Швейцарката се спусна с черна лента в знак на траур за жертвите на трагичния пожар в курорта Кран Монтана в новогодишната нощ.

Австрийката Юлия Шайб завърши на втора позиция, на 0.20 секунди от победителката. Третото място зае американката Паула Молцан, която изостана с 0.47 секунди.

Лидерката в генералното класиране за Големия кристален глобус Микаела Шифрин остана извън подиума и завърши пета. За България участие взе Анина Цурбриген, която зае 52-о място в първия манш и не намери място сред финалистките.

В генералното класиране Шифрин продължава да води със 743 точки, но след победата си Раст се изкачи на втора позиция с 603, а трета е Алис Робинсън от Нова Зеландия с 484. В подреждането за малкия Кристален глобус в гигантския слалом Юлия Шайб е лидер с 460 точки, пред Раст (341) и Робинсън (292).