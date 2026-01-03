Владимир Зографски преодоля квалификацията в Инсбрук

Владимир Зографски си осигури участие в основното състезание на голямата шанца в Инсбрук от престижната верига „Четирите шанци“, която е част от Световната купа по ски скок.

Българинът записа стабилен опит от 118 метра и с актив от 115.3 точки подели 16-ото място в квалификацията с германеца Филип Раймунд. Представянето му бе напълно достатъчно за място сред 50-те състезатели, които ще стартират в същинската надпревара.

В първия кръг Зографски ще се изправи срещу австриеца Никлас Бахлингер според формата на директните елиминации.

Най-добър в пресявките беше местният фаворит Ян Хьорл със скок от 128 метра, докато носителят на Световната купа Даниел Чофених завърши четвърти. Лидерът в генералното класиране Домен Превц изненадващо остана 30-и.

Състезанието в Инсбрук, трето от веригата „Четирите шанци“ за 2026 година, е насрочено за неделя, 4 януари.