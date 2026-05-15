Визитата на Тръпм в Китай: Двамата лидери ще проведат двустранни разговори

Заключителен ден от визитата на американския президент Доналд Тръмп в Китай. Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин ще проведат двустранни разговори по време на обяд.

Преди американският президент да отпътува от Пекин. Тръмп написа в „Трут соушъл", че се надява отношенията между САЩ и Китай „да станат по-силни и по-добри от всякога". Китай е заявил, че иска да купува американски петрол и земеделски продукти. След разговорите вчера Тръмп съобщи, че Китай ще поръча 200 самолета от американския самолетостроител „Боинг".