Консултант по зависимости получи две години затвор по делото за смъртта на Матю Пери

Консултантът по лечение на зависимости Ерик Флеминг, доставил кетамина, причинил смъртта на актьора Матю Пери, беше осъден на две години затвор от федерален съд в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Флеминг, на 56 години, се призна за виновен през 2024 г. по обвинения в разпространение на кетамин, довело до смърт, като е сътрудничил на разследването, което според прокуратурата е допринесло за по-леката присъда.

Според обвинението Флеминг е свързал звездата от сериала „Приятели“ с дилърката Джазвийн Санга, наричана от прокурорите „Кетаминовата кралица“, която вече беше осъдена на 15 години затвор.

Преди произнасянето на присъдата Флеминг заяви пред съда, че е „преследван от грешките“, които е допуснал. Съдията постанови той да се яви за изтърпяване на наказанието до 45 дни, както и да бъде под надзор в продължение на три години след освобождаването си.

Пери беше открит мъртъв в дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г. Аутопсията установи, че смъртта му е причинена от силните ефекти на кетамина и последващо удавяне.

Общо петима души бяха обвинени по случая, включително двама лекари и личният асистент на актьора. Флеминг е четвъртият осъден по делото, пише още Асошиейтед прес.