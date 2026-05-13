Притежателите на билети за световното от някои държави няма да плащат депозити срещу просрочване на визите

Предварително обявените суми за просрочване на туристическата виза достигат 15 000 долара
Американската администрация на Доналд Тръмп няма да изисква притежателите на билети за Световното първенство по футбол от някои страни да плащат високите гаранции за влизане в Съединените щати.
Миналата година Вашингтон обяви въвеждането на специфични депозити като средство срещу просрочване на туристическите визи. Сумите достигат до 15 хиляди долара.
Изискването за визови гаранции в момента засяга около 50 държави.