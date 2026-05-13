Притежателите на билети за световното от някои държави няма да плащат депозити срещу просрочване на визите

Американската администрация на Доналд Тръмп няма да изисква притежателите на билети за Световното първенство по футбол от някои страни да плащат високите гаранции за влизане в Съединените щати.

Миналата година Вашингтон обяви въвеждането на специфични депозити като средство срещу просрочване на туристическите визи. Сумите достигат до 15 хиляди долара.

Изискването за визови гаранции в момента засяга около 50 държави.