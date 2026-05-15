Dara се класира за финала на „Евровизия 2026“ в събота

Dara се класира за финала на "Евровизия". Песента й "Bangaranga" откри втория полуфинал снощи, който БНТ излъчи на живо от Виена.

На финала отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните-фаворити на букмейкърите - Дания и Австралия. На финала отиват още Албания, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия, Румъния и Украйна. Франция и Великобритания, както и домакинът Австрия се класираха автоматично.Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вот, имаше и такъв на национално жури.