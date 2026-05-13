След обществена подкрепа и реакция на държавата фестивалът A to JazZ ще се проведе

Фестивалът A to JazZ ще се състои, след обществена подкрепа и реакция на държавата. Организаторите ще върнат дарените средства на публиката в рамките на следващите 14 дни, след като стана ясно, че Министерският съвет осигурява финансирането за Националния културен календар, информират от екипа на фестивала.

По думите им 15-ото издание в пълния си блясък и с планираната световна програма. „След като миналата седмица организаторите алармираха за критичен недостиг на средства, поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за Националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма на A to JazZ. Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза“, коментират от A to JazZ.

„Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно, Събраната подкрепа от вас – публиката, е много повече от пари. От нея ще си запазим емоцията и любовта ви“, казва основателят на фестивала Петър Димитров.

От 2 до 5 юли в София носителите на „Грами“ – Ди Ди Бриджуотър и барабанистът Нейт Смит, проектът, посветен на 100-годишнината от рождението на Майлс Дейвис – „Майлс електрик бенд“, и още над 20 музикални проекта.

На сцената се очаква да се изявят още The Simon Grey Collective на продуцента Саймън Грей и вокалистът Тони Момрел (Incognito), изгряващата нюйоркска звезда Томоки Сандърс (син на саскофонната легенда Фароа Сандърс) и специалният проект на перкусиониста от Западна Африка – Али Кейта с малийската певица Мариам Коне.

В афиша присъстват още артисти като полската пианистка Ханя Дередж, българските състави „Виктория Кирилова квартет“, „Емил Тасев квартет“ и френско-българският проект на тромбониста Георги Корназов. Специалната шоукейс програма за уърлд музика, която вече традиционно открива фестивала, ще представи изгряващи изпълнители от различни точки на света – Перу, Южна Африка, Индия, Италия, Унгария, Гърция, Турция и България. В специалната шоукейс програма, представяща млади артисти от целия свят, ще бъдат представени 12 проекта от 4 континента.