БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

Марко Рубио похвали България

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

Държавният секретар спомена помощта ни за „Епична ярост“

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция „Епична ярост". В интервю за телевизия „Фокс нюз" Рубио коментира отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО. Според него, основната причина Алиансът да е полезен на САЩ е достъпа им до военни бази в Европа, които могат да бъдат използвани при кризи в Близкия изток и Африка.

„Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример – Португалия казаха "да" още преди да сме им казали какъв е въпроса. Полша. Има такива страни - Румъния, България. Други, като Испания бяха ужасни, направо потресаващи", коментира Рубио.

„Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт, като този с Иран, държави-членки могат да отказват на САЩ достъп до бази", добави той.

#за Епична ярост #за помощта ни #похвали България #Марка Рубио

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с Bangaranga
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
2
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
3
„Евровизия 2026": DARA се бори за финала
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия 2026“
4
От всяка точка на света: Как да подкрепите DARA в „Евровизия...
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
5
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
6
DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с Bangaranga
5
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: САЩ и Канада

Визитата на Тръпм в Китай: Двамата лидери ще проведат двустранни разговори
Визитата на Тръпм в Китай: Двамата лидери ще проведат двустранни разговори
Консултант по зависимости получи две години затвор по делото за смъртта на Матю Пери Консултант по зависимости получи две години затвор по делото за смъртта на Матю Пери
Чете се за: 01:37 мин.
Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван Пищно посрещане за Тръмп в Пекин на фона на предупреждения за Тайван
Чете се за: 04:00 мин.
Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията между двете страни Ключова визита в Китай: Тръмп и Си Дзинпин обсъдиха отношенията между двете страни
Чете се за: 03:47 мин.
Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин
Чете се за: 02:22 мин.
Притежателите на билети за световното от някои държави няма да плащат депозити срещу просрочване на визите Притежателите на билети за световното от някои държави няма да плащат депозити срещу просрочване на визите
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Dara се класира за финала на „Евровизия 2026“ в събота
Dara се класира за финала на „Евровизия 2026“ в събота
Чете се за: 00:52 мин.
Още
Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията срещу имотната мафия Очакват се подробности от полицията и прокуратурата след акцията срещу имотната мафия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентарен контрол: Трима министри ще отговарят на въпроси днес Парламентарен контрол: Трима министри ще отговарят на въпроси днес
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Визитата на Тръпм в Китай: Двамата лидери ще проведат двустранни разговори Визитата на Тръпм в Китай: Двамата лидери ще проведат двустранни разговори
Чете се за: 00:47 мин.
По света
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Марко Рубио похвали България
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Илияна Йотова към DARA: Вярваме в успеха ти, мило момиче!
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ