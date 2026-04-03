Визия за туризма: Как да се повиши интересът към България

20 години от създаването на Националния борд по туризъм ще бъдат отбелязани с редица събития. Юбилейната инициатива ще премине под наслов „Четирите ключа за устойчив туризъм – култура, природа, храна и иновации“.

Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Сдружение „Национален борд по туризъм“: „Приемаме себе си като един добре балансиран партньор на институциите, партньор на бизнеса и иноватор по отношение на това, което не само разказва какво е постигнато дотук, но и очертава визията за бъдещето.“

Мартин Захариев, заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение „Национален борд по туризъм“: „Културата е само част от това, което България трябва да представя навън. Ние не я разглеждаме като нещо самостоятелно. Гордеем се с нея, но я поставяме в по-широк контекст – в една по-голяма екосистема, където трябва да изградим цялостен образ за това как България изглежда извън границите си. Имаме известна степен на разпознаваемост в Европа, но ако отидете в Сингапур или Нова Зеландия, там почти никой не знае за нас. Затова трябва да се опитаме да създадем нов публичен разказ за визията на България и за начина, по който тя трябва да бъде комуникирана.“

Захариев подчерта нуждата от създаването на бранд „България“.

Мартин Захариев, заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение „Национален борд по туризъм“: „Репутацията в съвременния свят е ключ към успеха. Когато става дума за репутацията на една държава, разговорът става значително по-сложен. Необходим е широк обществен дебат за създаване на бранд „България“ – как възприемаме себе си и какво искаме да представим пред света. След това трябва да се търси и отговор на въпроса как този образ да бъде комуникиран, тъй като страната има сериозни предизвикателства в тази посока.“

Министерството на туризма инициира редица кампании, които засилиха вниманието към различни нишови видове туризъм. Това създава възможност да се говори за туризъм целогодишно, отвъд неговата сезонност, каза Полина Карастоянова.

Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Сдружение „Национален борд по туризъм“: „След COVID-19 индустрията се промени значително и се очертаха два основни типа туристи – почиващият и пътуващият. Почиващият турист е по-скоро традиционният – този, който веднъж или два-три пъти годишно отива на почивка, често в пакет „ол инклузив“. Пътуващият турист обаче търси преживяване – автентичност, атмосфера, истории, традиции и култура. Именно в този контекст търсим възможности за адаптация и през последните години работим активно в тази посока.“

