ИЗВЕСТИЯ

ВКС върна на Окръжния съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе

от БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Върховният касационен съд (ВКС) върна на Окръжния съд във Велико Търново делото за побоя над шефа на полицията в Русе и нападението срещу негов съсед. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На 24 февруари Окръжният съд във Велико Търново върна на ВКС производството с мотива, че разстоянието между Русе и Велико Търново е 107 км, няма удобен транспорт, а от 24-имата свидетели, които предстои да бъдат разпитани по делото, 23-ма са русенци. Четиримата подсъдими също са от Русе.

По-близко разположен съд би гарантирал и по-бързо провеждане на съдебния процес, се посочва още в съдебното разпореждане за връщането на делото във ВКС.

В мотивите на жалбата до ВКС е записано, че по-удобно и икономично било делото да се разгледа от Окръжен съд – Разград, тъй като Разград се намира по-близо до Русе в сравнение с Велико Търново, пътят между Русе и Велико Търново е значително по-натоварен, с не малък брой пътни транспортни произшествия. Освен това последният автобус от Велико Търново за Русе тръгва в 15.00 часа, а от Разград за Русе в 17.45 часа. Фактът, че един от подсъдимите е непълнолетен налага той да бъде придружаван от лице от семейния кръг, което също щяло да доведе до допълнителни неудобства.

Според върховните магистрати обаче, не са налице условията за промяна на местната подсъдност. В мотивите пише, че по същество съдията-докладчик е оспорил преценката на ВКС, който с предходно определение е променил местната подсъдност, като е счел, че с разглеждането на делото от Окръжен съд – Велико Търново не би се затруднило съществено съдебното производство.

„Принципно в тази процедура се преценяват всички обстоятелства от значение за определяне на съда, на който следва да изпрати делото при промяна на подсъдността, като близостта на населените места, в които се намират съдилищата, е само едно от тях. Съобразяват се и причините за отводите на съдиите от местно компетентния съд, включително и дали промяната на местната подсъдност ще доведе до изменение на функционално компетентния съд. Всички тези обстоятелства са били предмет на преценка от предходния състав на ВКС“, поясняват върховните съдии.

Те са категорични, че в конкретния случай уважаването на искането на съдията-докладчик би довело до пререшаване на въпрос, по който касационната инстанция се е произнесла. Подобен подход е напълно незаконосъобразен и води до погазване на правилата, по които функционира правосъдната система, пише още в решението.

#Окръжен съд - Велико Търново #директор на ОД МВР Русе #връщане #ВКС #дело

