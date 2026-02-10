Владимир Зографски: Скокът ми не беше на ниво, това ми коства класирането

Българският състезател по ски скокове Владимир Зографски завърши на 32-о място в олимпийския турнир на малката шанца в Предацо и остана само на точка от влизане сред най-добрите 30.

Зографски направи скок от 98 метра и събра 121.5 точки, което не му стигна за участие във втория кръг. След състезанието той призна, че основният проблем е бил самият скок, а не условията.

По думите му сезонът като цяло е бил много силен, но голямото желание за добър резултат този път му е изиграло лоша шега. Според него спадът във формата е по-скоро психологически.

Зографски подчерта, че условията са били по-добри от тези в тренировките и не търси оправдания. Той е категоричен, че не е изпълнил задачата си така, както може.

Българският състезател се надява да си вземе поука от това участие и да се представи по-силно на голямата шанца в следващите дни.