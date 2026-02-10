БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Владимир Зографски: Скокът ми не беше на ниво, това ми коства класирането

Българският състезател по ски скокове Владимир Зографски завърши на 32-о място в олимпийския турнир на малката шанца в Предацо и остана само на точка от влизане сред най-добрите 30.

Зографски направи скок от 98 метра и събра 121.5 точки, което не му стигна за участие във втория кръг. След състезанието той призна, че основният проблем е бил самият скок, а не условията.

По думите му сезонът като цяло е бил много силен, но голямото желание за добър резултат този път му е изиграло лоша шега. Според него спадът във формата е по-скоро психологически.

Зографски подчерта, че условията са били по-добри от тези в тренировките и не търси оправдания. Той е категоричен, че не е изпълнил задачата си така, както може.

Българският състезател се надява да си вземе поука от това участие и да се представи по-силно на голямата шанца в следващите дни.

Край на олимпийската мечта за Линдзи Вон след тежко падане
Край на олимпийската мечта за Линдзи Вон след тежко падане
Малена Замфирова и Радослав Янков се разминаха с четвъртфиналите на Олимпиадата Малена Замфирова и Радослав Янков се разминаха с четвъртфиналите на Олимпиадата
Чете се за: 00:20 мин.
Бронзов олимпийски медал за сноубордиста Тервел Замфиров Бронзов олимпийски медал за сноубордиста Тервел Замфиров
Чете се за: 00:30 мин.
Григор Димитров стартира в Далас с български дует Григор Димитров стартира в Далас с български дует
Чете се за: 01:15 мин.
8 февруари 2026: Ден, който Тервел Замфиров няма да забрави 8 февруари 2026: Ден, който Тервел Замфиров няма да забрави
Чете се за: 01:30 мин.
България с четирима състезатели в паралелния гигантски слалом България с четирима състезатели в паралелния гигантски слалом
Чете се за: 00:50 мин.

