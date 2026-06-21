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Владислав Горанов: Не бих подкрепил кандидатура на Андрей Гюров за президент

Милена Кирова от Милена Кирова
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ГЕРБ все още нямат ясна концепция как да се включат в президентската надпревара, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС

владислав горанов бих подкрепил кандидатура андрей гюров президент
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Владислав Горанов заяви, че от ГЕРБ още мислят и все още нямат ясна концепция как да се включат в президентската надпревара. Той смята, че преди анонсите за конкретен кандидат би било добре да има разговори между всички, които претендират, че са център-дясно в политическия спектър.

Такъв не се е състоял и ГЕРБ все още правят анализи.

Горанов подчерта, че президентските избори никога не са били център на внимание за ГЕРБ. Изводът за него е, че ако има единна и ясна център-дясна кандидатура, тя има шансове. Ако няма единна кандидатура, няма шансове.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Личният ми отговор за евентуална кандидатура на Гюров за президент е, че не бих го подкрепил. Няма причина да смятам, че Андрей Гюров е подходящ за това. С нищо не го е показал в годините на политическата си кариера. Най-малко с времето му, когато беше служебен министър-председател. Има още малко време, в което всяка партия да си заяви позициите. Нито пък Кандев за вицепрезидент бих подкрепил, ако това ще ви е следващият въпрос.“

Горанов коментира и заявката за вето от България на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх Кирил и Вагит Алекперов останат в санкционния списък. Той заяви, че ако за Вагит Алекперов може да намери някакви аргументи, свързани с дейността на преработвателната компания на „Нефтохим Бургас“, то по отношение на патриарха съвсем не намира такива.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Това е несистемно поведение. Не е изненада за никого, защото той още преди да започне втория си мандат каза, че Крим е руски. Може би по този начин разчита да даде знак към хората в България, които са по-скоро русофили, или да зададе нов тон във външната политика на България в рамките на ЕС. Лошото е, че обикновено това не свършва добре. Направи ми впечатление например, че малко след това беше анонсирано, че една от реформите, свързани с ПВУ, не е била призната от Брюксел и коригираха надолу сумата, която ще получим по четвъртото плащане. Става дума за реформата във ВиК сектора.“

Според Горанов по отношение на бюджета, със 131 народни представители управляващите може и да са по-смели.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „От няколко дни анонсите и на премиера Радев, и на финансовия министър Донев са, че трите процента дефицит са тяхна цел, но сякаш изглежда непостижима. Затова си позволих и при гласуването на новия лимит за дълг да изкажа резерви дали това ще е достатъчният размер на новия дълг, като имаме предвид потенциалния дефицит, по-висок от три процента.“

#21 пакет санкции срещу Русия #предстоящите президентски избори #Георги Кандев #ГЕРБ - СДС #Андрей Гюров #Владислав Горанов #бюджет

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