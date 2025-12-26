БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Властите в Турция издадоха нови 29 заповеди за арести на хора от футбола, обвинени в залагания

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Сред тях има и висш ръководител на Галатасарай

властите турция издадоха заповеди арести хора футбола обвинени залагания
Турските власти издадоха заповеди за арести на 29 човека, в това число и и бившият вицепрезидент на местния футболен гранд Галатасарай (Истанбул) Ерден Тимур, като част от разрастващия се скандал със залагания в страната, съобщиха медиите днес.

При синхронизирана операция в 11 провинции са арестувани 24 души, включително Тимур, както и 14 футболисти. Един човек вече е бил в затвора за друго престъпление, а издирването на други четирима, които са в списъка за задължане, но не са открити, продължава. Още едно лице – попаднало в списъка, не може да бъде установено, защото има грешка или дублиране на имена.

В някои медии - в това число и в телевизия NTV, се съобщава, че е била направена проверка на банковите сметки на Тимур, където са установени подозрителни банкови транзакции и по този начин е нарушил няколко закона. По времето на присъствието си в Галатасарай въпросният Тимур е бил и е един от изпълнителните директори на клуба, имащ право да подписва документи. Нито той обаче днес, нито клубът са пожелали отговор на публикациите. В същата публикация се съобщава, че задържаните футболисти са залагали на мачове, без да се съобщава на какви срещи точно.

Скандалът със залаганията разтърсва турския футбол от няколко седмици. В края на октомври Турската футболна федерация (TФФ) обяви, че общо 152 съдии са направили активни залози. Клубове и играчи също са разследвани, като 149 съдии и над 1000 играчи са наказани за срока на разследването.

27 футболисти от разследването в момента играят в турската Суперлига, включително има играчи от четирите най-популярни местни отбори – Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ и Трабзонспор. Други клубни шефове също са сред „заподозрените“. Общо над 570 активни рефери от всички нива са били проверени, а въпросната проверка все още не е окончателна.

