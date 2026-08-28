ВМС транспортираха части от открити дронове в морето

Военноморските сили транспортираха части от открити дронове във водите на Черно море.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от фар Шабла. След извършено разузнаване и идентифициране на дрона като безопасен той беше транспортиран до района на базата.

Снимки: ВМС

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж ,,Бунгалата“ в град Ахтопол. Военнослужещите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.