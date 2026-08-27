Военноморските сили изпълниха две задачи по разузнаване и неутрализиране на обекти, открити в морето

Екип от Военноморска база – Варна изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито в морето на 8 морски мили южно от Каварна. Специалистите са установили, че обектът е част от опашката на дрон.

След подаден сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море в к. к. Камчия, друг специализиран екип го разузна и констатира, че това е безпилотен летателен апарат, който не носи взривно вещество на борда. И двата екипа са транспортирали идентифицираните обекти до Военноморска база – Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност. Специалисти от Военноморска база – Бургас са задействани по сигнал за забелязан обект на около 1000-1500 м. навътре в морето, град Черноморец, община Созопол.

Военнослужещите действат след разпореждания на началника на отбраната и по заповеди на командира на Военноморските сили.