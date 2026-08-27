БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в...
Чете се за: 01:42 мин.
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Военноморските сили изпълниха две задачи по разузнаване и неутрализиране на обекти, открити в морето

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
военноморските сили изпълниха две задачи разузнаване неутрализиране обекти открити морето
Слушай новината

Екип от Военноморска база – Варна изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито в морето на 8 морски мили южно от Каварна. Специалистите са установили, че обектът е част от опашката на дрон.

След подаден сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море в к. к. Камчия, друг специализиран екип го разузна и констатира, че това е безпилотен летателен апарат, който не носи взривно вещество на борда. И двата екипа са транспортирали идентифицираните обекти до Военноморска база – Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност. Специалисти от Военноморска база – Бургас са задействани по сигнал за забелязан обект на около 1000-1500 м. навътре в морето, град Черноморец, община Созопол.

Военнослужещите действат след разпореждания на началника на отбраната и по заповеди на командира на Военноморските сили.

#две задачи #неутрализиране #Военоморски сили #морето #разузнаване

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
1
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
2
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
3
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
4
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от...
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето
5
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите...
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал
6
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Регионални

Простреляха мотоциклетист в Русенско
Простреляха мотоциклетист в Русенско
Спор за тока във Варна: ЕРП Север спря захранването на имоти в „Баба Алино“ Спор за тока във Варна: ЕРП Север спря захранването на имоти в „Баба Алино“
Чете се за: 02:05 мин.
Оставиха в ареста двамата мъже, готвили трафик на дрога с подводен дрон Оставиха в ареста двамата мъже, готвили трафик на дрога с подводен дрон
Чете се за: 01:15 мин.
Овладян е пожарът в Асеновград: На място остават 6 пожарни екипа Овладян е пожарът в Асеновград: На място остават 6 пожарни екипа
Чете се за: 00:45 мин.
Части от летателен дрон бяха отркити на 8 морски мили южно от Каварна Части от летателен дрон бяха отркити на 8 морски мили южно от Каварна
Чете се за: 01:05 мин.
Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Почина Ратко Младич
Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Овладян е пожарът в Асеновград: На място остават 6 пожарни екипа Овладян е пожарът в Асеновград: На място остават 6 пожарни екипа
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Военен самолет кацна на летище Бургас за зареждане с гориво
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пожар в Асеновград: 9 екипа работят за овладяване на огъня
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Акция за наркотици в Пловдив: Иззети са 42 пакета желирани бонбони...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ