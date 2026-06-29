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Волейболният мач Полша - Аржентина влезе в историята

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Първият гейм на срещата продължи 62 минути

Национален отбор на Полша по волейбол
Снимка: БТА
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Мачът Полша - Аржентина от волейболната Лига на нациите влезе в историята с невероятен рекорд и намери място във всички световни агенции, както и в Книгата на регордите Гинес. Южноамериканците спечелиха първия гейм с 50:48 след цели 62 минути игра. След това обаче загубиха с 1:3 битката, състояла се в полския град Гливице. Останалите части бяха спечелени от поляците с 26:24, 25:19, 25:20.

Това е световен рекорд, който праща в историята 45:43 за Катар срещу Венецуела в третия гейм на двубоя от Световната лига през 2017 г.

На клубно ниво са регистрирани и по-дълги геймове. В Южна Корея през 2013 г. е игран такъв до 56:54 между Кориън Еър Джъмбос и Ръш Кеш, а в Италия остава паметното 54:52 между Кунео и Тревизо от 2002 г.

Абсолютният световен рекорд е 87:85 в мач от първенството на Чехословакия през 1979 г. Тогава обаче се играе по старата точкова система. Точка печели само отборът, който изпълнява началния удар. Ако посрещащият отбор спечели разиграването, той не получава точка, а само завоюва правото да сервира. Самите геймове се играят до 15 точки (с 2 точки разлика).

#Национален отбор на Аржентина по волйебол за мъже #Национален отбор на Полша по волейбол за мъже

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