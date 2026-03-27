Волейболният ни тим за девойки под 18 г. стартира срещу Швеция на европейската квалификация в София

Националният отбор по волейбол на България за девойки под 18 години започва от днес участие на европейска квалификация, втори кръг, на която страната ни е домакин в София. Турнирът е от 27 до 29 март в столичната зала „Христо Ботев“. Съперници на нашите са още Швеция, Румъния и Гърция. Първенецът се класира за Евроволей 2026, както и някои от най-добрите втори.

През януари тимът ни прие отново турнир от първи кръг на евроквалификациите, като участваха два от сегашните съперници - Румъния и Гърция. Тогава младите „лъвици“, които се бореха само за първото място, направиха отлични изяви, но на финала отстъпиха на Турция с 1:3 гейма и не можаха да спечелят директна квота за шампионата на Стария континент.

Сега селекцията на Атанас Петров, излиза пред своя публика с намерението да спечели турнира.

На старта на надпреврата волейболистките ни се изправят срещу Швеция в 18:00 часа. Преди това, в първия мач от днешната програма, играят Румъния и Гърция от 15:30.

На 28 март България среща Румъния от 17:30, а в последния ден тимът ни завършва срещу Гърция, отново от 17:30 часа.