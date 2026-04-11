БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Володя Златев и още 200 представители на олимпийски комитети видяха готовността на Дакар за Летните младежки олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Четвъртите Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026 ще са първите в Африка.

Слушай новината

Близо 200 ръководители на мисии от Национални олимпийски комитети бяха в Дакар, за да подготвят и осигурят най-добрите условия за своите спортисти на Младежките летни олимпийски игри, съобщава Международният олимпийски комитет. В дневния ред бяха включени презентации за организацията на Игрите, посещения на обектите и срещи с екипите на Дакар 2026.

В координационната среща участва Володя Златев, член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет (БОК), който посети всички обекти, селата за спортистите и хотелите за официалните лица.

„Част от спортните съоръжения са напълно готови, но има и такива, които са далеч от етап на завършване. Домакините все още имат доста работа по олимпийското село за спортистите. Гарантират, че всичко ще е готово до октомври. За тях това е огромно събитие и предизвикателство и се надявам да успеят в срок“, коментира Володя Златев, който е в Дакар от няколко дни.

Предстои потвърждаване на квотите за всички състезатели, като основната критика към организаторите е неясният критерий, по който се прави това.

„Много от представителите на Национални олимпийски комитети съобщават, че техни спортисти, които са в елита на съответния спорт, не получават квоти за сметка на други с по-слаби класирания. България също постави този въпрос, защото имаме спортове, в които не получаваме места“, съобщи още Златев.

Четвъртите Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026 ще са първите в Африка. Домакинството на Сенегал бе потвърдено на 133-а сесия на МОК през 2018 г., като те трябваше да се проведат още през 2020-а година. Заради ковид-пандемията обаче те бяха отложени с цели 6 години.

Организаторите предложиха седем допълнителни спорта, сред които бейзбол 5, брейк, карате, скейтборд, спортно катерене, сърф и ушу. В борбата е въведена нова дисциплина – плажна борба. Състезанията по кану-каяк ще се провеждат като плажни състезания в Атлантическия океан, а за първи път плуването в модерния петобой ще се проведе като състезание в открити води.

#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ