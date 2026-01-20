Володя Златев получи награда за принос в развитието на спорта

Президентът на Българската федерация по бадминтон д-р Володя Златев бе отличен за приноса си в развитието на българския спорт, а селекционерът на националния отбор Петя Неделчева-Хранова бе избрана за треньор на месец декември в традиционната анкета на спортните редакции, организирана от Пресклуб „България“.

Златев получи наградата „Сребърен сокол“ за своята работа като юрист в БФ Тенис, Българския футболен съюз (БФС) и Българския олимпийски комитет (БОК).

„Благодаря за високото отличие. През годините винаги съм се стремял да продължа да се развивам в посока да помагам на българския спорт“, заяви той на пресконференция.

Само преди три дни Златев бе преизбран за президент на федерацията за трети мандат и ще изпълнява ролята на олимпийско аташе на българската делегация на Зимните игри в Милано/Кортина.