Всички билети за световната квалификация България - Испания са разпродадени

Всички билети за световната квалификация между България и Испания са изкупени, съобщиха от Българския футболен съюз.

Националният стадион "Васил Левски" ще бъде пълен до краен предел, а 40 000 ще подкрепят "лъвовете" срещу европейския шампион. Мачът е на 4 септември от 21:45 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография! ЗАЕДНО ЗА TEAMBULGARIA, ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ", написаха от БФС във Фейсбук.

Останалите два съперника на България в световните квалификации са Турция и Грузия.