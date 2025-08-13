Втори ден гори пожар в защитената местност Калимок - Бръшлен край Тутракан

Втори ден пожар гори в защитената местност Калимок - Бръшлен край Тутракан.

Сигнал за гъстите облаци дим първи подал Златко Бончев, който има земеделско стопанство в района. Заедно с пожарникарите и доброволците направили просеки, за да ограничат периметъра на огъня.

Местността е блатиста и труднодостъпна, противопожарните екипи не могат да достигнат до огнищата, за да ги потушат.

Засега няма опасност пламъците да достигнат близките села Нова Черна и Бръшлен.

Защитената местност, която обитава най-голямата колония от къдроглави пеликани у нас, гори всяка година. Местните земеделци не изключват вероятността пожарът да е умишлен.