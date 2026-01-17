Второ поражение за Локомотив София на турска земя

Локомотив София отстъпи на Лехия Гданск с 1:2 във втората си контрола на турска земя. В първата си проверка "железничарите" паднаха от Радник Сурдулица с 0:2.

Поляците откриха след около половин час игра, когато Камило Мена се разписа на празна врата. Локомотив изравни чрез Георги Минчев четвърт час по-късно.

В 80-та минута обаче тимът от Гданск се добра до успеха.

Луан Аугусто наруши правилата в наказателното поле, а Богдан Виуник не сбърка от бялата точка за крайното 2:1 в полза на Лехия.