БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Йънг Бойс и Лудогорец влизат в европейска битка за трите точки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора никога не са се срещали помежду си в официален мач, но са се изправяли един срещу друг в два приятелски мача.

Лудогорец Йънг Бойс
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Йънг Бойс и Лудогорец сe изправят един срещу друг в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят в Щвейцария започва в 22:00 часа. И двата отбора имат по 3 точки от първите два мача.

Швейцарците започнаха слабо сезона и натискът върху треньора Джорджо Контини логично нараства.

Йънг Бойс влиза в сблъсъка след загуба в швейцарската Супер Лига от Санкт Гален с 1:2. Преди това те претърпяха тежко поражение от Лозана с 0:5. Тимът има победа в Лига Европа срещу ФКСБ с 2:0, но и загуба от Панатинайкос с 1:4 в първия кръг на турнира.

В момента „зелените“ от Разград са в серия от три поредни двубоя без победа.

Българският шампион загуби от Бетис в 0:2 във втория кръг на Лига Европа, но преди това постигна важен успех като гост на Малмьо с 2:1.

Руи Мота и неговите възпитаници имат 3 точки в Лига Европа, което не е най-лошият старт на света, и надминава с доста миналогодишната кампания на този етап.

След контузия на линия за Лудогорец ще бъде израелският национал Идан Нахмиас. Той бе картотекиран на пожар за турнира след тежката травма на Едвин Куртулуш. Нахмиас е гласен за заместник на Вердон. Очаква се в състава на българския шампион да има доста промени.

Треньорът на Лудогорец Руи Мота даде пресконференция преди гостуването на Йънг Бойс.

„Всички обичат да играят в Лига Европа, по-развълнувани са, когато става въпрос за Лига Европа. Знаем, че не сме на позицията, на която искаме да сме вкъщи. Нашият фокус е върху утрешния мач. Знаем и сме организирали добре нещата, които не правим добре, ще има промени. Както казах, нашият фокус е върху Лига Европа и утрешния мач“, гарантира португалецът.

Йънг Бойс и Лудогорец никога не са се срещали помежду си в официален мач, но са се изправяли един срещу друг в два приятелски мача. Последната им среща се състоя на 10 януари 2025 г., когато Лудогорец победи с 1:0 благодарение на гол на Кайо Видал в 89-ата минута. Преди това, на 30 юни 2018 г., отново Лудогорец излезе победител с 2:1, като Върджил Мисиджан отбеляза и двата гола за българския тим.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
3
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" - освобождава се!
4
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
5
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията
6
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Лига Европа

Петър Станич: Ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки
Петър Станич: Ще направим всичко възможно да си тръгнем с трите точки
Руи Мота обеща промени в Лудогорец преди мача с Йънг Бойс в Лига Европа Руи Мота обеща промени в Лудогорец преди мача с Йънг Бойс в Лига Европа
Чете се за: 02:15 мин.
Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони
Чете се за: 02:15 мин.
Кабаков получи нов наряд за турнирите на УЕФА Кабаков получи нов наряд за турнирите на УЕФА
Чете се за: 01:52 мин.
Финландски съдия ще ръководи мача на Йънг Бойс и Лудогорец Финландски съдия ще ръководи мача на Йънг Бойс и Лудогорец
Чете се за: 02:10 мин.
Лудогорец с благодарности към своите фенове за подкрепата срещу Бетис Лудогорец с благодарности към своите фенове за подкрепата срещу Бетис
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си
Чете се за: 03:17 мин.
Криминално
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини? Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини?
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Среща на върха в Брюксел – лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ремонти по АМ „Тракия“ ограничават движението в две...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Температури до 23° днес
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ