Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Кабаков получи нов наряд за турнирите на УЕФА

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Водещият български футболен съдия все още е със спряни права за мачовете от Първа лига.

Георги Кабаков
Снимка: Startphoto.bg
Водещият български футболен съдия Георги Кабаков получи шести международен мач през сезона, след като УЕФА го назначи за ръководещ на срещата от третия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа между Макаби Тел Авив (Израел) и Мидтиланд (Дания).

Заради политическата обстановка в Израел, срещата на 23 октомври ще се играе на стадиона в Бачка Топола (Сърбия) с начален час 22:00 часа. Датчаните имат две победи в първите си два мача в турнира на УЕФА, докато израелците имат 1 точка.

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти съдия е Волен Чинков. Отговорниците за видеосистемата (ВАР) също са българи – Драгомир Драганов е главен ВАР, а Никола Попов ще бъде асистент-ВАР. Томаш Барта от Чехия е делегат на УЕФА, а Карен Налбандиян от Aрмения е съдийски наблюдател.

Освен мача в четвъртък между Макаби Тел Авив и Мидтиланд, Георги Кабаков е бил главен арбитър на три мача в квалификациите в Лига Европа, един двубой от световните квалификации (Латвия – Андора) и един сблъсък за Купата на ОАЕ през септември. В България той е ръководил също шест мача, а в момента е със спрени права заради допусната грешна преценка на мача Славия – Локомотив (София), когато допусна попадение за домакините, отбелязано след игра с ръка на асистиращ футболист.

#ФК Макаби Тел Авив #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Мидтиланд #Георги Кабаков

