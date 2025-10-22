Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители

Петима са получили официални предупреждения за уволнение
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ уволни 9 работници и ръководителя им за кражба в ябълкова градина.
След като случаят беше разпространен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, в НКЖИ е разпоредена вътрешна проверка. Освен уволнение на 10 служители, е наложено наказание и на други петима - получили са официални предупреждения за уволнение.
НКЖИ се извинява на собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която е станала обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври 2025 г.
„Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви генералният директор инж. Александър Вецков.