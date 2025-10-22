Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ уволни 9 работници и ръководителя им за кражба в ябълкова градина.

След като случаят беше разпространен в социалните мрежи и потвърден от органите на МВР, в НКЖИ е разпоредена вътрешна проверка. Освен уволнение на 10 служители, е наложено наказание и на други петима - получили са официални предупреждения за уволнение.

НКЖИ се извинява на собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която е станала обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври 2025 г.