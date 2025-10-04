БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец с благодарности към своите фенове за подкрепата срещу Бетис

Спорт
Загубихме една битка, но вашата подкрепа ни показа, че заедно можем да продължим напред, написаха от клуба.

Лудогорец отправи благодарности към своите фенове за подкрепата срещу Бетис. Футболистите на Руи Мота загубиха по-рано тази седмица срещу Бетис с 0:2 в мач от втория кръг в Лига Европа. Срещата, която се изигра под проливния дъжд на „Хювефарма Арена“, премина при тежки условия, за която от клуба благодариха на привържениците.

Благодарим ви, фенове !

Благодарим ви, че в тежките условия срещу Бетис отново бяхте зад нас. Загубихме една битка, но вашата подкрепа ни показа, че заедно можем да продължим напред и да печелим следващите.

Вашата вярност и сила от трибуните дават допълнителна енергия на отбора. С вас имаме голям шанс да постигнем още победи! „ написаха „орлите“ използвайки своя официален Facebook профил.

Следващият мач на разградчани ще бъде срещу Йънг Бойс във втория турнир по сила на УЕФА, но преди това ще гостуват на ЦСКА утре (неделя) в Първа лига.

