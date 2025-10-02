БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец допусна първа загуба в Лига Европа този сезон
Чете се за: 04:22 мин.
Българският шампион не успя да се противопостави на Реал Бетис.

Реал Бетис
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец допусна първа загуба в основната фаза на турнира Лига Европа. Шампионът на България претърпя поражение с 0:2 от испанския Реал Бетис на собствения си стадион "Хювефарма Арена".

Футболистите на старши треньора Руи Мота не показаха най-доброто от играта си и допуснаха по едно попадение през двете полувремена. Така те остават с 3 точки в актива си след първите два кръга, докато Бетис вече има четири.

Мачът започна по много неприятен начин за Лудогорец, тъй като още в петата минута централният бранител Едвин Куртулуш получи тежка контузия в коляното. Шведският бранител пострада при единоборство с крайния защитник на гостите Жуниор Фирпо и трябваше да бъде изнесен от терена на носилка. На негово място влезе Оливие Вердон, а изненадващо главният съдия Юлиан Вайнбергер от Австрия реши да не покаже картон на Фирпо в ситуацията.

Лошото време над Разград не даде предпоставки за зрелищен футбол и в следващие минути играта преминаваше без сериозни опасности и със сериозно предимство в контрола на топката от страна на играчите на Бетис.

В 31-ата минута севилци успяха да поведат. Бранителите на Лудогорец не успяха да изчистят една топка в близост до флагчето за корнер, тя попадна у Джовани Ло Селсо и аржентинецът с много техничен изстреля от ъгъла на наказателното поле я прати във вратата на Серджо Падт за 1:0 в полза на Бетис.

Допуснатият гол леко съживи представянето на Лудогорец и към края на полувремето българският тим организира няколко по-опасни атаки. При една от тях дори се създаде зрителна измама, че Сон реализира, но ударът на испанеца бе неточен, а това бе и последната интересна ситуация до почивката.

На почивката старши треньорът на Лудогорец Руи Мота направи втората си промяна в мача, като в игра влезе Бърнард Текпетей на мястото на Ерик Маркус.

Бетис обаче успя да вкара втори гол с първата си атака след подновяването на играта. В 53-ата минута Ло Селсо разтегли играта към десния фланг, откъдето капитанът Айтор Руибал центрира остро по земя. Топката пресече наказателното поле на Лудогорец и попадна у напълно непокрития Жуниор Фирпо. Неговият удар не се получи и топката се насочи към бягащия да го покрие Сон. Топката се удари в крака на защитника и влезе във вратата на българския шампион за втори път.

В 67-ата минута Филип Станич пробва да намали резултата, но изстрелът му от извън наказателното поле не намери очертанията на вратата на Бетис.

Бетис можеше да вкара трети гол в 79-ата минута, когато резервата Абде Езалзули проби по левия фланг и с удар с десния крак намери страничната греда.

Чак в последните 10 минути на мача Лудогорец успя по-трайно да пренесе играта в половината на своя съперник. Това доведе и до най-добрата ситуация за гол пред "орлите". В 84-ата минута Петър Станич пресече подаване на вратаря на гостите Алваро Вайес и подаде към Кайо Видал. Неговият удар обаче бе блокиран от бранител на гостите.

Няколко минути след това и Матеус Машадо се озова на стрелкова позиция, но бразилецът се размина с топката, а това се оказа и последната интересна ситуация в мача.

