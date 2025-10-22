БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Криминално
Запази

На задържаните са им повдигнати обвинения

7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София
Слушай новината

Столичната полиция задържа трима мъже и една жена за разпространение и производство на наркотици, при акция проведена на 20 октомври, съобщиха от МВР. Иззети са близо седем килограма различни наркотици.

В хода на операцията е задържан 39-годишен мъж пред дома му в квартал „Манастирски ливади“, при извършено претърсване на адреса са установени две помещения с изградена и работеща вентилационна, отоплителна и осветителна инсталация. Намерени и иззети са растения от вид „канабис“, пластмасови съдове, съдържащи торове и препарати за стимулиране на растежа и отглеждане на растения, влагометри, термометри, пластмасова кофа със суха листна маса и кашон, съдържащ суха листна маса.

Малко по-късно са задържани и трима дилъри - 37-годишна жена с предишни криминални регистрации и осъждана, 32-годишен мъж също осъждан и 32-годишен мъж, неизвестен на полицията. Те са заловени пред апартамент, обитаван от тях в столичния квартал „Белите брези“, при претърсване на жилището са иззети кутия, съдържаща бяло вещество на прах и пресовано на калъп, пет плика с бяло вещество на бучки, три вакуумирани плика, съдържащи суха листна маса. В жилището са намерени тефтер със записки, доказващи престъпната дейност на лицата, парична сума в размер на 5800 лева.

От направената експертна справка е видно, че иззетите наркотици са над 5,500 кг канабис, 350 г марихуана, 750 г амфетамин, 62 г метамфетамин, 3 г хашиш, 73 таблетки екстази, 141 таблетки ксанакс и 52 халюциногенни гъби.

На четиримата задържани са им повдигнати обвинения.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че се увеличава броят на задържаните и на образуваните разследвания за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотици през септември спрямо август тази година.

#СДВР #акция #задържани #наркотици

Последвайте ни

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
4
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
5
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
6
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: У нас

Премиерът Росен Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България
Премиерът Росен Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България
Металдетектори ще бъдат монтирани само в някои училища, каза образователният министър Металдетектори ще бъдат монтирани само в някои училища, каза образователният министър
Чете се за: 00:57 мин.
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста" Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
Чете се за: 03:30 мин.
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
Чете се за: 01:27 мин.
Бащата на загиналата при катастрофа Сияна отново обвини вещото лице по делото Станимир Карапетков в зависимости Бащата на загиналата при катастрофа Сияна отново обвини вещото лице по делото Станимир Карапетков в зависимости
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона в България? Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона в България?
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Лувърът отвори врати за посетители 2 дни след обира на века
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ