ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
ЗАПАЗЕНИ

Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите

Спорт
БНТ ще излъчи мачовете на 18-годишния Василев, който е поставен под №1 в схемата на турнира. 

гледайте бнт финалния тенис турнир юноши участието александър василев
След финала на юношеския US Open и ключовата си роля при победата на България над Финландия в Купа Дейвис, Александър Василев се отправя към своето поредно предизвикателство през сезона.

Младият български тенисист ще бъде част от финалите на Световния тур за юноши в Чънду, Китай, а Българската Национална Телевизия ще ви направи съпричастни с неговите изяви на корта.

18-годишният Василев е №2 в световната ранглиста при юношите и ще бъде поставен под №1 в схемата на турнира.

Проследете стъпките на един от тенис талантите на страната ни от 22 до 26 октомври по БНТ 3 и ТУК!

Първото пряко предаване е днес, 22 октомври и се очаква да започне около 10:30 ч.

Свързани статии:

Александър Василев ще срещне румънец в първия си мач от финалния Мастърс при юношите
Александър Василев ще срещне румънец в първия си мач от финалния Мастърс при юношите
БНТ 3 ще излъчи мачовете на българския тенисист в турнира.
Чете се за: 02:25 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Националите ни по тенис надвиха Финландия с 3-2 победи
Чете се за: 02:00 мин.
#Александър Василев

