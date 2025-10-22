Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите

След финала на юношеския US Open и ключовата си роля при победата на България над Финландия в Купа Дейвис, Александър Василев се отправя към своето поредно предизвикателство през сезона.

Младият български тенисист ще бъде част от финалите на Световния тур за юноши в Чънду, Китай, а Българската Национална Телевизия ще ви направи съпричастни с неговите изяви на корта.

18-годишният Василев е №2 в световната ранглиста при юношите и ще бъде поставен под №1 в схемата на турнира.

Проследете стъпките на един от тенис талантите на страната ни от 22 до 26 октомври по БНТ 3 и ТУК!

Първото пряко предаване е днес, 22 октомври и се очаква да започне около 10:30 ч.