Александър Василев ще срещне румънец в първия си мач от финалния Мастърс при юношите

Евгени Николов
Всичко от автора
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
БНТ 3 ще излъчи мачовете на българския тенисист в турнира.

Александър Василев
Снимка: Startphoto.bg
Александър Василев излиза срещу румънеца Яник Теодор Александреску в първия си двубой от финалния турнир на световния тенис тур за юноши в китайския град Чънду. Срещата е в сряда сутрин и ще може да я гледате пряко по БНТ 3, а началният час е обявен за 10:00.

Василев е водач в схемата на турнира, като №2 в световната ранглиста при юношите, а съперникът му от Румъния е 7-и. През този сезон 18-годишният софиянец постепенно завоюва все по-предни позиции в юношеските надпревари от турнирите от „Големия шлем“ – трети кръг в Откритото първенство на Австралия, четвъртфинал на „Ролан Гарос“, полуфинал на „Уимбълдън“ и финал в Откритото първенство на САЩ, където отстъпи на другия българин в надпреварата Иван Иванов, който пропуска турнира в Чънду.

Сега Василев има шанса да атакува първото място в заключителния турнир, като титлата тук е еквивалентна като надпреварите от „Големия шлем“ като точки – 1000. Освен тези резултати, българският тенисист спечели и два турнира, които му дадоха по 300 ранкинг-точки – във Виена и в Пловдив. Той достигна и до първи финал при мъжете в София, а бе и с решаваща роля при успеха на отбора на България за „Купа Дейвис“ срещу Финландия, като взе две от трите победи за тима ни, които осигуриха за първи път място в плейофите за световната група на най-престижната отборна надпревара в тениса.

Яник Теодор Александреску също е един от проспериращите състезатели през сезона. Той победи в четири турнира за 300 точки и достигна до четвъртфинал на „Ролан Гарос“. В първите 3 дни на турнира в Чънду състезателите играят в групова фаза, като в поток "А" са още италианецът Якопо Вазами и финландецът Оскари Палданиус.

БНТ 3 ще излъчи и следващите мачове на Александър Василев в надпреварата.

