Динко Динев с победа в два сета в Анталия

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

динко динев продължава полуфиналите сингъл тенис турнир кигали руанда
Слушай новината

Българският тенисист Динко Динев се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин победи в първия си мач от основната схема Шу Муто от Япония с 6:3, 7:6(4) за час и 48 минути.

В следващия кръг Динев, който е поставен под номер 4 в схемата, излиза срещу румънеца Стефан Илие Богдан Петре.

Йоана Константинова пък приключи участието си в надпреварата при жените. 18-годишната българка претърпя поражение от Лена Бюинг (Германия) в първия кръг с 3:6, 3:6.

