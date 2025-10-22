Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство

Тройното убийство в бургаското село Люляково, при което 25-годишен младеж уби майка си, сестра си и леля си, и рани 7-годишното си братче с пушка.

"Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство с признаци, които правят деянието по-тежко наказуемо, скрепено с толкова тежки допълнително отегчаващи вината признаци - обвинението касае убийство на майка, убийство на повече от едно лице, убийство, което е извършено предумишлено, по начин и със средства опасни за мнозина, осъществено чрез използване на огнестрелно оръжие. Убийство, което е реализирано по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Убийство, което е осъществено при условията на домашно насилие, което се оправдава от установеното, че август месец спрямо дееца и неговия баща от страна на Районен съд - Айтос е била постановена мярка за защита от домашно насилие, която деецът е нарушил, а по-рано това е сторил и бащата, по който повод има образувано отделно досъдебно производство", заяви на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

По думите му обвинението няма да остане само за умишлено убиийство, а ще бъде допълнено и с такова за държане на огнестрелно оръжие без разрешение, както и с такова за противозаконо нарушаване на заповед за защита от домашно насилие.