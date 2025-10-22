БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии

У нас
Само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли, допълни Даниел Митов

"Всичко, което е трябвало да се каже, е казано вчера, оттук нататък в рамките на досъдебното производство само прокуратурата може да даде разрешение да се разпространяват детайли. Следствието тече и всички следствени действия, които трябва да бъдат извършени, се извършват. Работи се по всички версии", заяви вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му всички действия, които могат и трябва да бъдат извършвани по оказване на Министерството на правосъдието, се изпълняват.

