Яник Синер: Надявам се Алкарас скоро да се върне - искам да побеждавам най-добрите

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер изрази надежда, че големият му съперник Карлос Алкарас ще се възстанови бързо от контузията си и ще се завърне на корта навреме за предстоящите големи турнири.

Италианецът коментира ситуацията около испанеца, който е под въпрос за участие на "Ролан Гарос“, като подчерта, че винаги е по-ценно да печелиш срещу най-силните.

"Карлос преминава през труден период в момента, така че наистина се надяваме да го видим отново на корта възможно най-скоро – може би дори в Рим. Надявам се, че ще може да играе и на "Ролан Гарос“, защото винаги искаш да печелиш, като побеждаваш най-добрите“, заяви Синер.

Той направи и интересен паралел между своето съперничество с Алкарас и легендарната конкуренция между Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

"Това е подобно съперничество, но и различно. Всяко има своя собствена история. Що се отнася до Карлос и мен – и двамата сме нормални хора, които се опитват да дадат най-доброто от себе си. Спечелихме последните големи турнири и се тласкаме взаимно напред. Това е красотата на нашето съперничество“, добави италианецът.

Синер е убеден, че дуелите му с Алкарас тепърва ще пишат история в тениса.