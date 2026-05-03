Яник Синер пренаписа историята с 5-та поредна Мастърс титла

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 02:35 мин.
На финала в Мадрид италианецът даде само три гейма на Саша Зверев.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Световният №1 Яник Синер затвърди хегемония си от последните месеци и спечели титлата от силния турнир на червени кортове в Мадрид. На финала италианецът се наложи с 2:0 сета над втория поставен и трети в ранглистата Александър Зверев (Германия), в отделните части 6:1, 6:2. Срещата продължи по-малко от час.

За Синер това е рекордна 5-та последователна титла от сериите Мастърс 1000. Уникалното постижение започна в края на миналия сезон в Париж (Франция) и продължи през този в Индиън Уелс (САЩ), Маями (САЩ), Монте Карло и сега в Мадрид (Испания).

През следващата седмица за Синер предстои домашен Мастърс 1000 турнир – в Рим. Ако триумфира и във Вечния град, 24-годишният италианец ще „заключи“ серията с победи във всички 9 турнира от тази категория.

Конкретно в съперничеството срещу Зверев, в което води с 10-4 победи, Яник Синер записа 9-ти последователен успех над 29-годишния германец. За последно Саша успя да се наложи над Синер преди три години на US Open.

„Благодаря на моя отбор, че ме подтиква непрекъснато да се развивам. Постигаме нещо невероятно. Благодаря и на всички италианци, които гледат и на тези, които дойдоха тук да ме подкрепят. Искам да благодаря на организаторите за страхотната работа, която вършат зад завесите. Вършите много специална работа и се справяте чудесно. Благодаря и на публиката, която не спираше да ни подкрепя през цялото време“, каза в шампионската си реч Синер.

Успехът днес ще донесе на Синер малко над 1 млн. евро от наградния фонд, както и нови 1000 точки за ранглистата, където и без това е непоклатим лидер след контузията на основния му опонент Карлос Алкарас.

Припомняме, че испанецът отказа участие както в Рим, така и на „Ролан Гарос“, като от двата турнира ще загуби общо 3000 точки, с което хоризонтът на върха пред Синер става все по-ясен в дългосрочен план.

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Пети пореден дуел между Зверев и Синер
