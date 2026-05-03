Яник Синер пренаписа историята с 5-та поредна Мастърс титла

Световният №1 Яник Синер затвърди хегемония си от последните месеци и спечели титлата от силния турнир на червени кортове в Мадрид. На финала италианецът се наложи с 2:0 сета над втория поставен и трети в ранглистата Александър Зверев (Германия), в отделните части 6:1, 6:2. Срещата продължи по-малко от час.

За Синер това е рекордна 5-та последователна титла от сериите Мастърс 1000. Уникалното постижение започна в края на миналия сезон в Париж (Франция) и продължи през този в Индиън Уелс (САЩ), Маями (САЩ), Монте Карло и сега в Мадрид (Испания).

През следващата седмица за Синер предстои домашен Мастърс 1000 турнир – в Рим. Ако триумфира и във Вечния град, 24-годишният италианец ще „заключи“ серията с победи във всички 9 турнира от тази категория.

Конкретно в съперничеството срещу Зверев, в което води с 10-4 победи, Яник Синер записа 9-ти последователен успех над 29-годишния германец. За последно Саша успя да се наложи над Синер преди три години на US Open.

„Благодаря на моя отбор, че ме подтиква непрекъснато да се развивам. Постигаме нещо невероятно. Благодаря и на всички италианци, които гледат и на тези, които дойдоха тук да ме подкрепят. Искам да благодаря на организаторите за страхотната работа, която вършат зад завесите. Вършите много специална работа и се справяте чудесно. Благодаря и на публиката, която не спираше да ни подкрепя през цялото време“, каза в шампионската си реч Синер.

Успехът днес ще донесе на Синер малко над 1 млн. евро от наградния фонд, както и нови 1000 точки за ранглистата, където и без това е непоклатим лидер след контузията на основния му опонент Карлос Алкарас.

Припомняме, че испанецът отказа участие както в Рим, така и на „Ролан Гарос“, като от двата турнира ще загуби общо 3000 точки, с което хоризонтът на върха пред Синер става все по-ясен в дългосрочен план.



