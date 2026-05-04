Яник Синер пристигна в Рим за началото на тенис турнира Мастърс 1000

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер пристигна в Рим за участие на турнира от сериите Мастърс 1000 в столицата на Италия.

В неделя италианецът триумфира като шампион в Мадрид, побеждавайки Александър Зверев (Германия) във финала с 6:1, 6:2. Синер спечели последните пет титли от Мастърс 1000 турнирите, което е рекорд.

Яник Синер ще започне във втория кръг в Рим, където ще се изправи срещу Себастиан Офнер или Алекс Микелсен. Турнирът стартира на 6 май.