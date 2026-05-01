Яник Синер с пети пореден финал на Мастърс 1000 ниво

Световният №1 Яник Синер продължава впечатляващата си серия на Мастърс 1000 турнира в Мадрид, след като се класира за финала след убедителна победа над Артюр Фис с 6:2, 6:4.

24-годишният италианец демонстрира високо ниво още от първите разигравания и приключи полуфиналния сблъсък на централния корт „Маноло Сантана“ за 85 минути. Това е пети пореден финал за Синер на ниво Мастърс 1000, като той е на път да влезе в историята като първия тенисист с пет последователни титли от тази категория.

„Опитах се да бъда максимално агресивен. Чувствах се много добре на ретур. Във втория сет той сервираше по-добре и стана по-трудно, но съм доволен от цялостното си представяне“, коментира Синер след срещата.

Италианецът наложи контрол върху играта с прецизни удари от основната линия, като реализира 17 печеливши удара срещу 10 за съперника си и не допусна нито една възможност за пробив. Силният му сервис също бе ключов фактор — той загуби едва три точки при първия си начален удар.

В спор за трофея Синер ще се изправи срещу победителя от полуфинала между Александър Зверев и Александър Блокс.

Въпреки загубата, Фис продължава възхода си и вече се изкачва до №17 в ранглиста на живо. Французинът се завърна в игра по-рано тази година след продължително отсъствие заради контузия в гърба.

С успеха си Синер се нареди сред елитна компания, достигайки финали на всички девет турнира от сериите Мастърс 1000, редом до Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер. Италианецът удължи и впечатляващата си серия до 27 поредни победи на това ниво, включваща титли от Мастърс 1000 в Париж, Индиън Уелс, Маями и Монте Карло.