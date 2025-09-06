БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Япония празнува пълнолетието на принц Хисахито - единственият престолонаследник на императорския трон (СНИМКИ)

По света
Снимка: АП/БТА
Япония отбеляза днес навършването на пълнолетие на принц Хисахито, който е единственият престолонаследник на императорския трон, съобщи Франс прес.

На официална церемония в Императорския дворец в Токио 19-годишният принц, който е племенник на император Нарухито и втори по линията за наследяване на трона след баща си, получи традиционна черна копринена шапка, символизираща съзряването му.

"Ще изпълнявам задълженията си, осъзнавайки своята отговорност като пълнолетен член на императорското семейство", заяви принцът пред император Нарухито и императрица Масако, облечен в традиционен жълт костюм.

Въпреки че принц Хисахито още миналата година навърши 18 години, когато настъпва пълнолетието, официалното отбелязване в Япония на това събитие бе отложено с една година за днес, 19-я му рожден ден, за да му се даде възможност да завърши гимназия.

Принц Хисахито е единственият син на 59-годишния принц Акишино, който е по-малкия брат на 65-годишния император Нарухито и 58-годишната принцеса Кико.

Императорското семейство в Япония няма политическа власт, но запазва огромната си символична стойност за японската култура и традиции.

Снимки: АП/БТА

