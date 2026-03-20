Ярослава Магучих спечели световната титла в скока на височина

Украинката Ярослава Магучих, която отне световния рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина, постигайки 210 см през 2024 година, спечели световната титла на шампиона в зала в полския град Торун, като постигна сравнително скромните 201 см.

Така тя спечели за втори път титлата в зала, след като направи това и преди четири години в сръбската столица Белград.

Четири атлетки се движеха без грешка до 199 см, като освен Магучих, това бяха световната шампионка Никола Олислагърс от Австралия, Ангелина Топич от Сърбия, която е бронзова медалитска от първенството на планетата, и другата украинка Юлия Левченко.

Единствено Ярослава Магучих преодоля височината от 201 см чисто от първи опит, което и гарантира и златото в дисциплината. Украинката не успя да повтори най-доброто си постижение за 2026 година, което е 203 см. След като си осигури титлата, олимпийската шампионка от Париж направи неуспешен опит на 206 см.

Никола Олислагърс, Ангелина Топич и Юлия Левченко направиха по три неуспешни опита на тази височина, но се задоволиха с три сребърни медала, тъй като имат еднакви постижения.