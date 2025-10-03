Ясен е пълният списък с играчи за мачовете на България с Турция и Испания

Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания.

На 11 октомври тимът посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион “Васил Левски” в София от 21:45 часа, а на 14 октомври гостува на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 часа местно време (21:45 часа българско).

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници:

Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)

Полузащитници:

Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски)

Защитникът на ЦСКА Иван Турицов се завръща в състава. За последно той получи повиквателна за националния отбор преди година в Лигата на нациите срещу Люксембург и Беларус, но не влезе в игра. Последната среща на десния халф-бек за "трикольорите" бе в контролата срещу Румъния на 4 юни миналата година.

В групата попадна и младият халф на Славия Кристиян Стоянов, когото селекционерът Александър Димитров познава от съвместната им работа в младежкия национален отбор. Халфът все още няма мач за представителния състав, но има повиквателна за мача от Лигата на нациите срещу Ирландия през март. Вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов също е в групата. Той направи дебют през юни в контролата срещу Кипър.

В състава се завръща и защитникът на Арда Димитър Велковски, който има девет мача за националния отбор, последният от които на 20 ноември 2022 година в контрола срещу Люксембург.