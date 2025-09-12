БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Яспер Филипсен спечели 19-ия етап от Обиколката на Испания

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Белгиецът триумфира в предпоследния етап от надпреварата.

Яспер Филипсен
Снимка: БТА
Слушай новината

Яспер Филипсен от Белгия триумфира в днешния 19-и етап от Колоездачната обиколка на Испания.

Филипсен, който постигна трета етапна победа във Вуелтата, остави зад себе си на подиума Мадс Педерсен и Орлуис Аулар. Разстоянието между Руеда и Гуихуело беше близо 162 км.

Лидер в генералното класиране продължава да бъде Йонас Вингегор. Датчанинът има 44 секунди аванс пред втория Жоао Алмейда от Португалия. Трети е британецът Том Пидкок.

Утре е предпоследният 20-и етап от тазгодишното издание - 165.6 км в планината, между Робледо де Чавела до Бола дел Мундо.

