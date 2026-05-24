Йоана Илиева отново №2 в световната ранглиста на сабя

Най-добрата българска фехтовачка Йоана Илиева отново заема второто място в световната ранглиста на Международната федерация по фехтовка на сабя при жените. Българката се изкачи с една позиция, след като завърши на 17-о място на турнира от Световната купа в Лима (Перу) и изпревари по точки японката Мисаки Емура.

На върха в класацията остава индивидуалната неутрална състезателка Яна Егориян, а до третото място прогресира французойката Сара Нуча.

В същото време българският отбор на сабя при мъжете, в състав Калоян Пешев, Тодор Стойчев и Димитър Райкин, приключи участието си на Световната купа в Берн (Швейцария) на 24-а позиция. В първия кръг от елиминациите националите отстъпиха пред Полша с 35:45.