Юнайтед изпусна победата в края, Евертън измъкна точка с шедьовър

Манчестър Юнайтед и Евертън завършиха 2:2 в ранния неделен двубой от третия кръг на Висшата лига. „Червените дяволи“ на два пъти повеждаха, но домакините стигнаха до равенството с впечатляващ гол на Ейнсли Мейтланд-Найлс в самия край на срещата.

Още в седмата минута Бруно Фернандеш разтресе гредата, а Евертън отговори с опасна атака, завършена от Тиерно Бари.

След почивката Юнайтед успя да открие резултата. В 46-ата минута Брайън Мбемо получи пространство и с диагонален удар даде преднина на гостите.

Евертън обаче не се отказа и в 83-ата минута Тайрик Джордж възстанови равенството, след като стреля точно в близкия ъгъл на Сене Ламенс.

Юнайтед отново изглеждаше като победител в 89-ата минута. Люк Шоу центрира към резервата Бенямин Шешко, който отблизо реализира за 2:1 и даде надежда на гостите за първи успех далеч от дома през сезона.

Драмата обаче беше запазена за последните секунди. В шестата минута на добавеното време Мейтланд-Найлс отправи страхотен далечен удар, който се заби в горния ъгъл на вратата на Ламенс и донесе точката на „карамелите“.

Така Манчестър Юнайтед събра 4 точки след първите си три мача, докато Евертън вече има 5 и остава без поражение от началото на кампанията.