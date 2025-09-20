Ювентус измъкна само равенство при гостуването си на Верона

Ювентус и Верона не се победиха в Серия А. Двата отбора направиха равенство след 1:1 в мач от четвъртия кръг.

Въпреки това "бианконерите" се изкачиха еднолично на първото място, с една точка аванс пред защитаващия титлата си Наполи, който е домакин на новака Пиза в понеделник.

Франсиско Консейсао даде преднина на Ювентус в 19-ата минута, след като преодоля няколко защитници и стреля от границата на наказателното поле, но игра с ръка на Жоао Марио доведе до дузпа за Верона, която беше реализирана от Гифт Орбан преди почивката.

Верона вкара още едно попадение чрез Суат Сердар след корнер в 67-ата минута, но то беше отменено заради засада след проверка от системата за видеоарбитраж ВАР.

По-рано днес Болоня победи Дженоа с 2:1, а в късния мач Удинезе приема Милан.