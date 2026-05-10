Ювентус постигна ценна победа при гостуването си на Лече

Ювентус постигна много ценна победа при гостуването си на Лече с 1:0 в късния съботен мач от програмата на Серия А. Победното попадение за "бианконерите" вкара още в първата минута сръбският нападател Душан Влахович, който получи асистенция от Андреа Камбиасо. Това бе и най-бързият гол през сезона в първенството, като таранът се разписа след едва 11 секунди игра. Веднага след това Микеле Ди Грегорио направи пропуск за домакините, а малко по-късно удар на Франсиско Консейсао от Юве срещна гредата.

Душан Влахович вкара и втори гол в началото на на второто полувреме, но той бе отменен след преглед на ВАР системата заради засада. Същото се случи малко по-късно и след попадение на Пиер Калюлю за "Старата госпожа".

Така Ювентус вече е в серия от 10 мача без загуби в Серия А и се изкачи на третото място с 68 точки - една повече от Милан, който играе срещу Аталанта по-късно днес. Тимът на Лучано Спалети е вече и на пет точки пред петия, което му дава отлични шансове в борбата за квота в Шампионската лига.

Лече е на 17-о място с четири точки повече от първия тим на чертата Кремонезе.