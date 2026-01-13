Ювентус постигна най-убедителната си победа за сезона

Ювентус записа най-убедителната си победа този сезон след успех с 5:0 у дома срещу Кремонозе в мач от 20-ия кръг на Серия "А".

Ювентус се изкачи на 4-тото място във временното класиране с актив от 39 точки, колкото има и третият Наполи, както и петият Рома. Неаполитанците са с мач по-малко. Кремонезе е в серия от 6 поредни мача без победа и се намира на 13-тата позиция с 22 точки.

Бремер откри резултата в 12-тата минута, а Джонатан Дейвид удвои в 15-ата минута. Кенан Йълдъз направи резултата класически в 35-ата минута, а Федерико Терачано си отбеляза автогол в 48-ата минута. Петият гол бе дело на Уестън Маккени в 64-тата минута.