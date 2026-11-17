В петък, 20 ноември 2026 г. е насрочена 24-часова национална стачка в Италия, която се очаква да обхване публичния и частния сектор, включително образованието, здравеопазването и публичната администрация, съобщават от Министерството на външните работи на страницата си. Възможни са затруднения в придвижването в обществения и националния железопътен транспорт.

Препоръчват се на българските граждани, пребиваващи или пътуващи в Италия през посочения период, да следват препоръките на местните власти и да следят актуалната информация относно възможни промени в разписанията и маршрутите на транспортните оператори чрез официалните електронни платформи.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:

Посолството на България в гр. Рим на следните контакти: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, и дежурен телефон в извънработно време: +39 349 492 7764; електронен адрес: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg, както и към Генералното консулство на България в Милано на следните контакти:+39-02-35987381 и дежурен телефон в извънработно време:+39-3337826043; електронен адрес: Consulate.Milan@mfa.bg.



За съдействие при бедствени ситуации гражданите може да се обръщат и към МВнР на денонощните телефонни линии на Ситуационния център: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.



Препоръчва се на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес:

https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/italy и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg).